Putin, incontro in Cina con Xi Jinping: i temi in agenda

Alle 9.30 ora locale (le 3.30 in Italia) il presidente russo è sbarcato a Pechino: si tratta del suo secondo viaggio, dopo quello della settimana scorsa in Kirghizistan, da quando la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto internazionale. Oggi in programma diversi bilaterali con alcuni capi di Stato, presenti all'Iniziativa della Via della Seta, domani l'incontro con Xi Jinping