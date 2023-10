Guerra Ucraina-Russia. Putin: "Realistiche proposte di pace di Cina"

Lo ha detto il presidente russo in un'intervista al China Media Group. "Siamo grati ai nostri amici cinesi per aver provato a pensare a modi per porre fine a questa crisi", ha affermato. "Penso che siano assolutamente realistici e che possano gettare le basi per un accordo di pace", ha aggiunto. Esplosioni nella notte nella città orientale di Dnipro, con l'allarme antiaereo scattato in sette regioni dell'Ucraina. Lavrov a Pechino, mercoledì sarà in Corea del Nord