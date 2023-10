Nato, esercitazione nucleare in Italia: dove e quando ci sarà

La prossima settimana inizierà l'esercitazione nucleare della NATO, denominata Steadfast Noon, come è consuetudine ogni ottobre. Il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha annunciato in una conferenza stampa, a Bruxelles, che quest'anno l'esercitazione si svolgerà in Italia, Croazia e nella regione del Mediterraneo. Stoltenberg ha sottolineato che si tratta di un'esercitazione di routine che contribuisce a rafforzare la credibilità, l'efficacia e la sicurezza del deterrente nucleare della NATO. Attualmente, "undici Paesi alleati superano o soddisfano la soglia del 2% del Pil nelle spese per la difesa", ha dichiarato il Segretario generale, che ha anche espresso l'aspettativa che tale numero possa aumentare significativamente l'anno prossimo.