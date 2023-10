Missile Jericho, cos'è l'arma nucleare di Israele

Con l'aumentare della tensione tra Israele e Palestina, dopo l'escalation causata dall'attacco di Hamas, emergono sempre di più posizioni estreme all'interno della politica di Tel Aviv, tanto che, come riporta Newsweek , Tally Gotliv avvocato membro della Knesset per il Likud, ha parlato del possibile utilizzo del sistema missilistico nucleare Jericho al posto di condurre un'invasione di terra schierando l'esercito.

Nonostante le affermazioni, non è possibile condurre una guerra con armi nucleari in scenari così ristretti, ma le parole di Gotliv hanno riacceso l'attenzione su questo sistema missilistico, sviluppato a partire dagli anni '60, il cui nome rimanda alla distruzione della città di Gerico.

Jericho-3

Un nuovo sistema missilistico a raggio intermedio, chiamato Jericho-3, è stato sviluppato decenni dopo. Secondo il Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS), con sede a Washington, il missile balistico sarebbe stato testato nel 2008 e introdotto in servizio nel 2011, spiega ancora Newsweek. Sviluppato e posseduto da Israele, le specifiche del missile sono state migliorate rispetto ai due modelli precedenti, vantando circa un metro in più di lunghezza rispetto a Jericho-2 e un diametro di 1,56 metri. Secondo quanto riferito, la singola testata del peso di circa 750 chilogrammi ha una portata compresa tra 4.800 e 6.500 chilometri. Il carico utile si estende a circa 1.300 chilogrammi. Numerosi rapporti di analisti affermano che il Jericho-3, denominato anche YA-4, è stato testato per la prima volta nel gennaio 2008 dal centro di test di volo di Palmachim vicino a Tel Aviv, seguito da un ulteriore test nel febbraio 2008.