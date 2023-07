1/10 ©Ansa

La Russia torna a evocare lo spettro del nucleare, come già fatto più volte dall’inizio della guerra contro l’Ucraina. A parlarne chiaramente è stato di nuovo il vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca, Dmitry Medvedev. Sui canali social filorussi negli ultimi giorni si è diffusa un’indiscrezione secondo cui le forze armate di Kiev sarebbero pronte ad attaccare la centrale nucleare di Smolensk, città russa sul fiume Dnepr. E proprio da qui è partito Medvedev per mettere in guardia delle possibili conseguenze. In foto: la centrale di Smolensk

Guerra in Ucraina, esiste il rischio nucleare?