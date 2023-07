Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 12 luglio. DIRETTA

La guerra in Ucraina non finirà fino a quando l'Occidente non smetterà di tentare di sconfiggere Mosca. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un'intervista ai media indonesiani. In un'intervista al quotidiano indonesiano Kompas prima degli incontri con le sue controparti del sud-est asiatico a Giakarta questa settimana, Lavrov ha criticato gli Stati Uniti e i suoi alleati per aver sostenuto l'Ucraina. "Non c'è stato alcun segno di un cambiamento nella loro posizione e stiamo vedendo come l'America e i suoi complici stiano continuamente pompando armi in Ucraina e spingendo (Zelensky) a continuare a combattere", ha denunciato. Lavrov parteciperà alle riunioni dei ministri degli Esteri del vertice dell'Asia orientale e del forum regionale dell'Asean venerdì, con il segretario di Stato americano Antony Blinken. I capi delle due diplomazie si sono incontrati brevemente l'ultima volta a marzo, in una riunione del G20 in India.