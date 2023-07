Ucraina, Zelensky: "Nessun compromesso territoriale per adesione Nato"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha escluso la possibilità di qualsiasi compromesso sui territori nell'ambito di possibili negoziati con la Russia in cambio della futura adesione di Kiev alla Nato. "Non scambieremo mai alcuno status per nessuno dei nostri territori, anche se si tratta di un villaggio in cui vive un nonno" ha detto Zelensky ieri al termine del vertice della Nato di Vilnius. "Stiamo tornando a casa con un buon risultato per il nostro Paese e, cosa molto importante, per i nostri soldati" ha scritto inoltre su Telegram il presidente ucraino di ritorno dal vertice Nato di Vilnius. Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, intanto ha smentito le indiscrezioni dei media secondo cui colloqui ufficiali per la pace in Ucraina potrebbero tenersi questo mese. "Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione in merito. Ci sono ragioni per ritenere che si tratti di una fake news, considerando la persistente intenzione di Kiev e dei suoi referenti occidentali di inasprire le ostilità", ha affermato Lavrov in un'intervista al quotidiano online Lenta.ru.





