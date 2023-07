6/8 ©IPA/Fotogramma

Sul lato europeo, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che consegnerà “presto” 4 ulteriori carri armati Leopard 2A4 e un ospedale da campo con capacità chirurgiche all’Ucraina. La Bulgaria ha fatto sapere di non essere disponibile a inviare i propri militari in Ucraina: contribuirà però all’addestramento dei medici militari ucraini. La Lituania ha annunciato l’acquisto dalla società norvegese Konsberg di due sistemi missilistici terra-aria NASAMS per 9,8 milioni di euro da fornire all’Ucraina ma ha precisato che l’aiuto non comprende i missili