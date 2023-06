Guerra in Ucraina, cosa si sa su controffensiva Kiev e difesa di Mosca

5/8 ©IPA/Fotogramma

DOVE SI TROVANO - Un documento redatto dal think tank americano Center for Strategic and International Studies spiega che i russi hanno costruito quattro sistemi difensivi semi-indipendenti per ognuno degli oblast contesi: Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Le fortificazioni più estese si trovano nell'oblast di Zaporizhzhia, ma ogni sistema "ha caratteristiche uniche che rappresentano una sfida particolare" per l'esercito di Kiev. L'obiettivo di Mosca "è rallentare l'offensiva ucraina e incanalarla" in aree più facili da difendere

