Guerra Ucraina, Medvedev: "Apocalisse nucleare sempre più probabile"

''Noterò una cosa che i politici di ogni parte non amano ammettere: un'apocalisse nucleare non è solo possibile, ma anche abbastanza probabile''. Lo ha scritto Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, su Telegram. ''Ci sono almeno due ragioni - prosegue - Primo. Il mondo è impegnato in uno scontro molto peggiore che durante la crisi dei Caraibi, perché i nostri avversari hanno deciso di sconfiggere la più grande potenza nucleare: la Russia. Sono, senza dubbio, degli idioti squattrinati, ma è proprio così''.

Medvedev aggiunge che ''la seconda ragione è piuttosto banale: le armi nucleari sono già state utilizzate, il che significa che non ci sono tabù!''