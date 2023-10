Guerra Ucraina Russia, esplosioni a Zaporizhzhia. Allarme in 4 regioni

La Russia ritiene che l'attacco contro l'ospedale al-Ahli di Gaza City sia un "crimine e un atto disumano". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, alla radio Sputnik. Zakharova ha aggiunto che la situazione in Medio Oriente "non si sta sviluppando in modo autonomo, ma tutto è diretto da Washington e Londra". "Il numero delle vittime è sconcertante", ha aggiunto, "la situazione è andata ben oltre la regione. Si tratta di una catastrofe umanitaria globale su scala globale".