Guerra Ucraina, Putin proposta pace della Cina: "Opzione realistica"

Il presidente russo: "La Russia è grata alla Cina per aver pensato a come porre fine alla crisi russo-ucraina". Putin però lamenta: Kiev riluttante a impegnarsi con Mosca

''Il piano cinese per risolvere il conflitto in Ucraina è realistico e potrebbe costituire la base per i colloqui di pace''. A dichiararlo è il presidente russo Vladimir Putin nel corso di una intervista con l'emittente televisiva cinese Cctv. ''La Russia è grata alla Cina per aver pensato a come porre fine alla crisi russo-ucraina'', ha aggiunto Putin mentre il suo ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, si trova a Pechino dove ha incontrato il capo della diplomazia cinese Wang Yi. Il leader russo ha però lamentato la riluttanza di Kiev a impegnarsi con Mosca.