Cina, Putin incontra Xi: "Crescente fiducia reciproca"

Il presidente russo è intervenuto alla cerimonia di apertura del forum sulla Belt and Road Initiative (Bri), a Pechino. Poi ha avuto un bilaterale di un'ora e mezza con il presidente cinese, che ha chiesto al suo omologo russo più sforzi congiunti per "salvaguardare l'equità internazionale" e la "giustizia"

La Russia e la Cina, "come la maggior parte dei Paesi, condividono il desiderio di una cooperazione paritaria nel mondo". A dirlo è il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo alla cerimonia di apertura del forum sulla Belt and Road Initiative (Bri), in corso nella Grande sala del popolo, a Pechino. Il leader russo ha poi avuto un bilaterale, durato un'ora e mezza, con il presidente cinese Xi Jinping, che ha affermato: "I nostri due Paesi hanno approfondito la fiducia politica reciproca e mantenuto uno stretto ed efficace coordinamento strategico. Il nostro volume di scambi bilaterali ha raggiunto un livello record e si sta avvicinando all'obiettivo di 200 miliardi di dollari". Xi ha anche chiesto al suo omologo russo più sforzi congiunti per "salvaguardare l'equità internazionale" e la "giustizia" (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA IN UCRAINA).