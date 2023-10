Francia, attacco con coltello in liceo di Arras: morto un insegnante

Un uomo, dalle prime ricostruzioni un ceceno 20enne ex studente del liceo, avrebbe ucciso armato di coltello un insegnante ferendo almeno altre due persone in una scuola superiore di Arras. Atteso nel pomeriggio sul luogo il presidente Macron

La ricostruzione dei fatti

L'attacco è avvenuto nel liceo Gambetta di Arras, nel nord della Francia, e secondo le informazioni di BFMTV, il sospettato ha gridato "Allah Akhbar" mentre compiva il gesto. La persona fermata è un ceceno di circa vent'anni e si tratterebbe di un ex studente del liceo. Anche il fratello del sospettato, sempre da quanto appreso da BFMTV, è stato arrestato. Al momento Procura nazionale antiterrorismo non è ancora intervenuta. Oltre la vittima ci sarebbero anche due feriti gravi secondo il quotidiano di zona La Voix Du Nord. "Gli alunni sono stati confinati nelle loro rispettive classi", aggiunge il giornale, citando la testimonianza di alcuni studenti: "Stavamo uscendo dalla classe per andare a mensa, abbiamo visto un tipo con due coltelli attaccare il prof con del sangue addosso. Ha tentato di calmarlo per proteggerci. Ci ha detto di andare via, non capivamo bene, abbiamo iniziato a correre ed altri sono risaliti ai piani alti".