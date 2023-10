Parigi, dispersa manifestazione pro-Palestina: 10 fermi

A Parigi, la manifestazione pro-Palestina, che ha radunato circa 3.000 persone, è stata dispersa dalla Polizia dopo il lancio dei gas lacrimogeni e l'uso di idranti. Dieci i fermati e 24 i verbali di Polizia per violazione della legge. Fra gli slogan dei manifestanti si leggevano scritte come: "La Palestina vincerà", "Israele assassini, Macron complice". Altri raduni pro-palestinesi si sono registrati in tutta la Francia nonostante il divieto. A Rennes erano una cinquantina i manifestanti, a Lille quasi un centinaio ma una decina sono stati fermati per resistenza a pubblico ufficiale. E ancora, a Tolosa, un centinaio di persone sono scese in piazza (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24).