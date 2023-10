Ucraina Russia, le notizie di oggi 15 ottobre sulla guerra. LIVE

"Le sfide globali, i conflitti militari e le preoccupazioni interne possono rendere difficile mantenere l'attenzione sull'aiutare l'Ucraina a vincere. Tuttavia, se la nostra attenzione viene distratta, potrebbe essere seguita da sviluppi molto più pericolosi e costosi, non solo per l'Estonia, ma per l'intera regione nordico-baltica e l'intera comunità transatlantica in generale". Lo ha affermato la prima ministra dell'Estonia, Kaja Kallas, al termine della riunione della Joint Expeditionary Force (Jef), tenutasi ieri a Visby, in Svezia. Kallas e i suoi colleghi baltici hanno sottolineato nuovamente l'importanza di un aumento significativo della spesa per la difesa e della produzione dell'industria militare per far fronte alle rinnovate necessità della sicurezza della regione. Ribadendo il proprio supporto all'Ucraina e la volontà a rafforzare la cooperazione per far fronte alle minacce ibride, i rappresentanti dei Paesi aderenti alla Jef hanno sottolineato il comune impegno a monitorare costantemente e difendere le infrastrutture critiche della regione nordico-baltica.