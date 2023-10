Guerra Ucraina, esplosioni a Dnipro, allarme in 7 regioni. LIVE

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, è arrivato in visita a Pechino, dove parteciperà al terzo forum internazionale "One Belt - One Road". Lavrov ha incontrato l'omologo cinese, Wang Yi, alla Diaoyutai State Guesthouse di Pechino per colloqui in vista della visita a Pechino del presidente russo, Vladimir Putin. L'iniziativa "One Belt - One Road" è stata ideata nel 2013 dal presidente cinese, Xi Jinping, per potenziare progetti commerciali e di investimento multilaterali internazionali con la partecipazione dei Paesi interessati e l'utilizzo di capitali cinesi e stranieri. Il terzo forum internazionale 'One Belt - One Road' si tiene a Pechino domani e dopodomani.