Centinaia di tir si sono spostati dalla città egiziana di El Arish in direzione del valico che divide l’Egitto da Gaza, dove proseguono i bombardamenti israeliani in seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre

I primi convogli con gli aiuti umanitari da giorni bloccati in Egitto, per i pesanti bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, si sono diretti verso il valico di frontiera di Rafah con l'enclave palestinese assediata. Da quando Hamas ha lanciato il suo attacco contro Israele il 7 ottobre, l'Egitto ha tenuto chiuso il valico di Rafah, per facilitare l'ingresso o il passaggio dei propri cittadini che tentavano di fuggire, mentre Israele ha ripetutamente colpito il lato palestinese del valico (AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).