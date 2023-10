Il 7 ottobre, una settimana fa, i terroristi di Hamas penetravano all'alba nel Sud di Israele, con un'operazione senza precedenti, a lungo pianificata, uccidendo oltre 1.300 persone. Dopo l'aggressione, l'esercito israeliano ha risposto con massicci bombardamenti su Gaza. Ma perché Hamas ha attaccato proprio in questo periodo? E in quali luoghi? E come ha reagito la comunità internazionale?