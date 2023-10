Medio Oriente, Blinken è in Israele: vedrà Netanyahu e Abu Mazen

La posizione della Casa Bianca

Secondo alcuni media americani, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrebbe insistito con Netanyahu perché la risposta contro Hamas a Gaza sia proporzionata e vengano prese misure per evitare vittime civili. In passato l'amministrazione Usa ha sempre messo in guardia Israele dall'entrare a Gaza, temendo che si apra un vaso di Pandora per il Medio Oriente, ma ora può solo chiedere di minimizzare i "danni collaterali". Per questo la Casa Bianca sta coordinando un piano con altri Paesi per garantire un corridoio umanitario che consenta di uscire da Gaza ai civili che rischiano di rimanere intrappolati nell'annunciato assalto israeliano. La via di fuga sarebbe verso l'Egitto. Pressing inoltre per la liberazione degli ostaggi: gli Usa puntano sulla mediazione del Qatar, che ha accesso ad Hamas. Sono tutti dossier per la missione di Blinken, che dovrà però anche trasmettere un messaggio di deterrenza, in gran parte rivolto all'Iran e ai gruppi sostenuti da Teheran, come Hezbollah in Libano, per impedire lo scoppio di una guerra più ampia. O attacchi alle truppe americane in Medio Oriente, come teme il Pentagono.