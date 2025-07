Lanci di droni tra Mosca e Kiev nella notte: feriti. LIVE

Lanci di droni da parte di Kiev e Mosca nella notte. Cinque persone, tra cui una bambina di due anni, sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito ad un nuovo attacco con droni delle forze russe su Kiev: lo ha reso noto il capo dell'Amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tkachenko, come riporta Ukrainska Pravda. Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto sette droni ucraini durante la notte, quattro dei quali nella regione di Rostov. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Nella notte scorsa, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto sette velivoli senza pilota ucraini: quattro sopra il territorio della regione di Rostov e uno ciascuno sopra i territori delle regioni di Orël, Kaluga e Bryansk", ha dichiarato il ministero.

Donald Trump sta "perdendo la pazienza" con Vladimir Putin poiché Mosca non fa nulla per porre fine alla guerra in Ucraina: lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un'intervista a Fox News.

