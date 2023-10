Israele, miliziani Hamas con bandiere dell'Isis nel kibbutz di Sufa

Hamas ha portato bandiere dell'Isis nell'attacco ai kibbutz di sabato scorso. Lo ha fatto sapere il portavoce militare di Israele Daniel Hagari citando in particolare il kibbutz di Sufa. (GUERRA ISRAELE-HAMAS - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Hagari ha poi precisato che in uno scontro a fuoco avvenuto ai bordi della linea di demarcazione con la striscia di Gaza ''12 terroristi sono stati uccisi e altri 14 sono stati fatti prigionieri''. Alcuni di loro avevano bandiere dell'Isis, secondo Hagari. ''Hamas è come l'Isis'', ha ripetuto più volte citando anche una espressione in merito del presidente Usa Joe Biden.