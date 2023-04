3/8 ©Ansa

PERCHÉ È IMPORTANTE PER I MUSULMANI – Il sito di Al-Aqsa è tra i più importanti per la fede islamica: è infatti considerato come il terzo luogo più sacro dell'Islam, dopo La Mecca e Medina. Al-Aqsa è il nome dato all'intero complesso e ospita due luoghi sacri musulmani come la Cupola della Roccia e la Moschea Al-Aqsa, nota anche come Moschea Qibli, costruita nell'VIII secolo d.C.

Gerusalemme, scontri nella moschea di Al-Aqsa