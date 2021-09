Israele, leader delle Brigate dei Martiri di al-Aqsa evade dal carcere

Zakaria Zubeidi, ex comandante a Jenin delle "Brigate dei martiri di Al Aqsa", la milizia palestinese vicina ad al-Fatah e attiva nella seconda Intifada in Cisgiordania, è evaso dal carcere israeliano di Gilboa insieme ad altri cinque detenuti palestinesi, definiti “terroristi" dalla radio militare. Gli evasi avrebbero scavato per mesi un tunnel sotto la torre di guardia del carcere. La fuga è stata scoperta oggi e non è noto se i fuggiaschi si siano diretti verso la vicina Cisgiordania, verso la Giordania o se siano ancora in territorio israeliano. Polizia ed esercito li stanno cercando anche con droni ed elicotteri. La notizia è stata accolta con entusiasmo da tutti i siti web palestinesi. Spari celebrativi sono stati segnalati a Jenin, città natale dei sei evasi.