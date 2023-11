Il leader del Partito per la Libertà (Pvv), vincitore delle elezioni in Olanda, era stato annunciato da Matteo Salvini come ospite della convention in programma domenica 3 dicembre nel capoluogo toscano. Alcuni impegni politici lo tratterranno però nel suo Paese: "Auspichiamo che l’amico Wilders riesca a formare un governo di centrodestra", hanno commentato dalla Lega

La convention “Identità e Democrazia” organizzata dalla Lega a Firenze per domenica 3 dicembre avrà un grande assente. Il premier in pectore olandese Geert Wilders, annunciato da Matteo Salvini come ospite d’onore solo alcuni giorni fa, ha dato forfait. Il leader del Partito per la Libertà (Pvv) che ha vinto le elezioni in Olanda non sarà quindi presente alla giornata a causa di altri impegni sopraggiunti nel suo Paese. A rendere nota la mancata partecipazione è stata una nota dello stesso Pvv: Wilders, si legge, “avrebbe dovuto partecipare alla convention di Id a Firenze ma la sua presenza è stata annullata. Vuole tenersi le mani libere in questa fase esplorativa per la formazione del Governo" olandese. Secondo quanto riferiscono fonti europee della Lega, l’olandese probabilmente invierà un contributo video, così come alcuni rappresentanti di altri Paesi.