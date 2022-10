Ucraina, Tajani sente Kuleba: "L'Italia è contro l'invasione russa"

"La mia prima telefonata entrando alla Farnesina è stata al ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba", annuncia su Twitter Antonio Tajani. "Ho confermato il sostegno dell'Italia all'Ucraina in difesa della libertà e contro l'invasione russa. Non c'è pace senza giustizia. E giustizia significa l'indipendenza dell'Ucraina", sottolinea ancora il ministro degli Esteri (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).