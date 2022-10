1/7 ©Ansa

Giorgia Meloni è diventata la prima donna premier in Italia. La leader di Fratelli d'Italia ha giurato oggi nelle mani del Capo di Stato, insieme alla sua squadra di governo. Da El Pais alla Cnn, ecco come la stampa estera ha accolto l'insediamento del nuovo esecutivo in Italia

GUARDA IL VIDEO: Nasce Governo Meloni, la prima donna presidente del consiglio della storia