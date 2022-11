5/8 ©IPA/Fotogramma

Complessivamente i beni alimentari salgono ad ottobre del 13,5% rispetto allo scorso anno, il che equivale ad una maggiore spesa annua, solo per il cibo, pari a +1.011 euro per un nucleo con due figli, come calcola il Codacons. E aumentano anche i prezzi degli alimenti per animali domestici: +10,8%