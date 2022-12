2/9 ©Ansa

Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il bonus in questione è una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, per l’anno in corso, andava calcolata su un importo massimo di 10mila euro e – fino a prima dell’emendamento in manovra – su un massimo di 5mila euro per gli anni 2023 e 2024

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie di economia