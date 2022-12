Come ha dichiarato la società “Sport e Salute” in una nota, per coloro che lavorano nel mondo dell’agonismo e dei dilettanti sarà necessario aspettare marzo 2023 prima di ricevere il contributo antinflazione deciso dal governo Draghi. L’Inps dovrà comunicare i nomi di chi lo ha già ottenuto per evitare una doppia erogazione