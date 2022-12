11/12 ©Ansa

SERVIZI SEGRETI - È stato poi prorogato di un anno il termine per l'applicazione di garanzie funzionali e tutele processuali per il personale e le strutture d'intelligence. Allungati inoltre i tempi per la norma che dà la possibilità agli agenti dei Servizi di avere colloqui personali con i detenuti al fine di acquisire informazioni per prevenire reati con finalità di terrorismo di matrice internazionale. (In foto: Palazzo Chigi)