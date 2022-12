Taglio cuneo fiscale 2023: come cambiano gli stipendi

6/9 ©Ansa

"È una manovra sbagliata - ha proseguito - e questa è stata una settimana importante di mobilitazione, perché con le nostre manifestazioni in giro per l'Italia abbiamo spiegato alle lavoratrici e ai lavoratori che nella manovra ci sono misure che non danno risposte alle emergenze del Paese. I salari e le pensioni devono recuperare potere d'acquisto e nella manovra non ci sono scelte che vanno in questa direzione". Il leader Uil ha parlato da Napoli, dopo aver inaugurato una sede della Uil Fpl, la categoria della sanità e degli enti locali