2/4 ©IPA/Fotogramma

IL REATO – Il reato scatterà quando "dall'invasione deriva un concreto pericolo" per la salute o l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme su droga, sicurezza e igiene. In questo modo vengono escluse le altre tipologie di occupazione, come quella degli studenti o le altre manifestazioni pubbliche

Rave Party, Forza Italia: niente carcere ma multe da 200 mila euro