Una maxi-sanzione da 100mila a 200mila euro per chi organizza rave party e multe per i partecipanti. Non un nuovo reato, quindi, con pene da tre a sei anni di reclusione più multe da mille a 10mila euro per gli ideatori come prevede il decreto licenziato da Palazzo Chigi. È questa la proposta di Forza Italia per contrastare i raduni musicali illegali