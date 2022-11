Al termine della riunione con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, il ministro dell'Interno ha ribadito che "le nuove disposizioni non intaccano in nessun modo i diritti costituzionalmente garantiti, come quello di manifestare"

Al termine dell'incontro avvenuto nel pomeriggio al Viminale tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil sul decreto anti rave party, su cui si è acceso uno scontro politico negli scorsi giorni , il titolare del Viminale ha affermato che in sede parlamentare appoggerà "qualsiasi modifica al testo normativo indirizzata nel senso di meglio precisare, qualora lo si ritenga necessario, i confini della nuova fattispecie penale". Piantedosi ha sottolienato che "nella prospettiva di incidere efficacemente sul profilo della deterrenza, il punto nodale delle nuove misure è la confisca obbligatoria del materiale utilizzato per lo svolgimento dei rave party".

Il ministro dell'Interno a Cgil, Cisl e Uil: "Il diritto di manifestare è garantito"

"Ho accettato subito la richiesta di incontro dei leader confederali per il ruolo fondamentale che le organizzazioni sindacali svolgono nella difesa dei diritti dei lavoratori e per lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese", ha detto il ministro dell'Interno al termine della riunione con Maurizio Landini (Cgil, ), Luigi Sbarra (Cisl) e Pierpaolo Bombardieri (Uil). Piantedosi ha dato atto al "contributo fondamentale che gli stessi sindacati da sempre offrono nel promuovere la democrazia e nell'isolare e sconfiggere ogni forma di violenza". Poi ha aggiunto: "Ho avuto modo di ribadire la applicazione delle recenti misure adottate dal Governo è limitata alla specifica ipotesi della organizzazione dei rave party e che le nuove disposizioni non intaccano in nessun modo i diritti costituzionalmente garantiti, come quello di manifestare". Il titolare del Viminale ha infine ringraziato "ancora una volta il mondo sindacale per il delicatissimo ruolo svolto a servizio del nostro Paese".