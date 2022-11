1/7 ©IPA/Fotogramma

Ad appena 48 ore dall’approvazione in Consiglio dei Ministri, il governo Meloni comincia già a pensare a come cambiare il discusso decreto anti-rave. I punti a cui si guarda sono fondamentalmente due: il primo è l’eccessiva genericità della norma, mentre il secondo è la possibilità di usare le intercettazioni per le indagini. E mentre Forza Italia annuncia la presentazione di emendamenti, la maggioranza ragiona su come cambiare in Parlamento la norma

GUARDA IL VIDEO: Meloni: no impressione che Italia sia paese dove delinquere