Rave party, scontro sulla nuova norma: le regole in Europa e Usa

Non arretrano nemmeno le opposizioni, pronte a dare battaglia in Aula dove la norma approverà a breve, ma a chiedere correzioni è anche un pezzo della maggioranza: Forza Italia annuncia emendamenti sulla "pena spropositata" e "la genericità" del decreto, come specifica il forzista Giorgio Mulè. Il vicepresidente della Camera difende la legge ("non è liberticida") ma ammette un paio di criticità e poi ridimensiona le polemiche: "Non comportano una questione di crisi politica”

Governo, Meloni: "Rave party? Norma che rivendico, dissenso non sarà negato"