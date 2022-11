I rave diventano reato: cosa rischia chi li organizza e chi partecipa

8/15 ©Ansa

Secondo Piantedosi il decreto ha rispettato i requisiti di necessità ed urgenza "per il fatto che probabilmente l'assenza di una normativa efficace nel nostro Paese, a differenza dei Paesi limitrofi, ci rendeva vulnerabili come, ahimè, la cronaca degli ultimi anni testimonia. Si tratta di eventi - ha sottolineato - non solo pericolosi per le stesse persone che partecipano, ma molto dispendiosi per l'impiego di forze dell'ordine che ne consegue”