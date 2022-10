Roma, manifestazione per la pace organizzata per il 5 novembre

A organizzare l’evento sono molte realtà, tra cui Acli e Arci. Nello stesso giorno 500 tra associazioni e sindacati saranno in piazza dell’Esquilino per chiedere “pace e giustizia sociale”

Si terrà a Roma il 5 novembre la manifestazione per la pace organizzata da molte realtà, tra cui Acli e Arci. Nello stesso giorno manifestano in piazza dell'Esquilino, sempre a Roma, 500 realtà tra associazioni e sindacati per chiedere "pace e giustizia sociale".