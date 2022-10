Ucraina, Kiev: soldati russi disertano, stop offensiva nel Donetsk

Mondo

Ucraina, i russi usano anche armi psicologiche contro i nemici

Secondo l’Institute for the Study of War, i russi stanno usando anche armi non convenzionali. Ad esempio inviano sms sui telefoni personali dei militari ucraini invitandoli ad arrendersi o a disertare e fuggire. Molto usati anche i messaggi sui social. Mosca utilizza le informazioni sulla posizione di ogni soldato per calibrare le minacce, personali o dirette alle rispettive famiglie

Nel conflitto in Ucraina, i russi non usano solo armi convenzionali. Per conquistare Severodonetsk e per distruggere obiettivi militari in altre zone del Paese, utilizzano anche armi psicologiche nella guerra per controllare l'Est del Paese

Come riporta l’Institute for the Study of War, ente statunitense, sui telefoni personali dei militari ucraini vengono inviati messaggi che li invitano ad abbandonare le armi ed arrendersi o a disertare e fuggire in Russia