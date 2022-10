Tutti i fatti principali di cronaca della giornata odierna da tutte le regioni d'Italia, continuamente aggiornati dalla nostra redazione. In primo piano l'ira dei familiari per la sentenza del tribunale de L'Aquila: tagliati i risarcimenti per il crollo del palazzo in cui morirono 24 persone. Per i giudici una colpa esser rimasti in casa nonostante le scosse