Maltempo in Sicilia, allagata A29 Palermo - Mazara: chiusa la bretella

La bretella per Marsala/Birgi dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo è allagata e, al momento, è chiusa al traffico. Dopo le intense piogge di stanotte e stamattina la sede stradale è stata invasa dal fango, facendo accumulare più di 30 centimetri d'acqua sull'asfalto. Sul posto sono intervenute alcune squadre dell'Anas che stanno regolando il traffico, deviandolo verso Trapani. Lunghe code si sono formate sull'autostrada.

Strade chiuse nel Trapanese

L'Anas comunica inoltre che alcuni tratti della rete stradale del Trapanese sono bloccati a causa delle forti piogge: lungo la Statale 113, in corrispondenza dei comuni di Calatafimi e Vita (km 348,500), si registra la presenza di fango e detriti sulla carreggiata; lungo la Statale 188 tra il km 11,000 e 11,500, in corrispondenza del territorio di Marsala si registra un allagamento a seguito del temporale in corso.

Bomba d'acqua a Sciacca, esondato torrente

Intanto una bomba d'acqua a Sciacca (Agrigento) ha fatto esondare il torrente San Marco. Il corso d'acqua attraversa la contrada Foggia, località balneare densamente abitata anche nel periodo invernale. Si tratta della stessa zona dove l'11 novembre di un anno fa si erano verificati forti allagamenti. Personale della protezione civile del Comune sta effettuando sopralluoghi per verificare eventuali situazioni di pericoli per l'incolumità pubblica. Il sindaco Fabio Termine ha convocato il Centro Operativo Comunale. Resistono, fino a questo momento, gli argini del torrente Cansalamone.