Sicilia, bufera causa allagamenti e danni. Si ribalta bus. FOTO

"La Palermo-Sciacca è impraticabile – ha detto Ciaccio nella notte -, invasa da un fiume d'acqua e fango. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati e hanno chiesto aiuto. Diverse famiglie ci hanno segnalato allagamenti e danni nelle case. Invitiamo tutti a non uscire per precauzione e per consentire ai mezzi di soccorso di operare". Appello rilanciato anche da Spera: "La situazione è preoccupante. Invitiamo tutti a restare a casa e non mettersi in viaggio. È presto per fare la conta dei danni, ma sicuramente sono ingenti" (in foto, Santa Margherita di Belice)