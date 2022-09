Le previsioni meteo del weekend dell’1 e 2 ottobre

Sabato torna il bel tempo al Nord e al Centro, con solo qualche rovescio in mattinata sulle regioni tirreniche e in Umbria, mentre al Sud arrivano i temporali. Domenica nuvole sulla Toscana centro-settentrionale, sulla Liguria di levante, sulle coste meridionali tirreniche e lungo i confini alpini

Torna l’alta pressione sull’Italia nel weekend dell’1 e 2 ottobre. Sabato bel tempo al Nord e al Centro, mentre al Sud arrivano piogge e temporali. Domenica qualche nube sulla Toscana centro-settentrionale, sulla Liguria di levante, sulle coste meridionali tirreniche e lungo i confini alpini. Temperature in aumento ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni di sabato 1 ottobre

Le previsioni al Nord

Dopo le piogge degli ultimi giorni, la pressione in aumento porta un generale miglioramento, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dei settori. Nubi e locali precipitazioni sulle Alpi di confine e zone vicine. Venti deboli da direzioni variabili, mari localmente mossi. Le temperature massime vanno dai 18° di Aosta ai 23° di Venezia e Bologna.

Le previsioni al Centro

Pressione in aumento anche sulle regioni del Centro. In mattinata nubi sulle regioni tirreniche e in Umbria, con occasionali piovaschi intermittenti. Poi bel tempo con cielo solamente a tratti nuvoloso. Temperature massime comprese fra i 20° dell’Aquila e i 24° di Cagliari.

Le previsioni al Sud



Brutto tempo al Sud, con precipitazioni a carattere sparso, ma spesso temporalesche e localmente forti. Verso sera e notte si attende un ulteriore peggioramento. Venti moderati, variabili, mari mossi. Temperature massime comprese fra i 22° di Potenza e i 28° di Bari.