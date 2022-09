14/15 ©Getty

Bocciata anche un’altra città della Lombardia, Brescia. In totale il capoluogo di provincia conquista il 55esimo posto con 527 punti penalizzata dal fatto di essere pianeggiante e schermata dalla catena prealpina alle sue spalle. Non a caso, risulta 34esima per calore, 19esima nell’indice delle notti tropicali, 70esima per ore di soleggiamento (appena 7 la madia giornaliera), 13esima per ondate di calore (solamente una in un anno), 73 esima nella classifica di piovosità con un totale di 55 giornate uggiose