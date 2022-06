Qualità della vita nelle città italiane: la classifica 2022

2/13

Nella classifica sulle città italiane con la miglior qualità della vita per i bambini entrano in gioco indici diversi: dalla percentuale di edifici scolastici con mensa alla presenza di pediatri, asili nido e aree verdi attrezzate. Senza dimenticare il tasso di fecondità della provincia e le possibilità di fare sport per i minori sul territorio. Primo gradino del podio per AOSTA, che spicca per l’accessibilità delle sue scuole