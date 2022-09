Maltempo Campania, esonda torrente nel Salernitano

La forte ondata di maltempo che si è abbattuta nel Salernitano nelle scorse ore ha provocato l'esondazione del torrente Solofrana in località Sant'Angelo del comune di Mercato San Severino (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A NAPOLI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO - IL MALTEMPO A FORMIA).

Il torrente esondato nel Salernitano

L'acqua del torrente ha allagato strade e locali seminterrati. Sul posto, sono giunti i vigili del fuoco che hanno constatato che non sono state coinvolte persone. Sono numerosi gli interventi effettuati nella notte appena trascorsa dai caschi rossi del comando provinciale di Salerno, in particolare per rimuovere alberi abbattuti che ostruivano il transito sulle sedi stradali e per liberare le strade dal fango sceso dalle montagne.

A Napoli si stacca un ponteggio per il forte vento

Una porzione di ponteggio si è staccata, a causa delle forti raffiche di vento, da uno storico edificio di via Chiaia a Napoli. Il fatto è accaduto ieri sera poco dopo le 21,30. Il ponteggio è però rimasto sospeso senza precipitare al suolo. Non si segnalano danni a cose e a persone. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco che hanno immediatamente messo in sicurezza la zona. Nella mattinata di oggi già sono state avviate le operazioni di rimozione del ponteggio.

Violento temporale e disagi in Irpinia

Una violenta perturbazione a carattere temporalesco ha interessato dalla tarda serata di ieri numerose zone della provincia di Avellino. Numerosi comuni dell'Alta Irpinia e del Solofrano sono stati colpiti da vere e proprie bombe d'acqua che hanno causato allagamenti e smottamenti di media entità. Particolarmente colpiti i comuni della Valle dell'Irno, compresi nella provincia di Avellino: Solofra, Montoro, Serino, San Michele di Serino sono stati sommersi da un fiume d'acqua che ha allagato strade, scantinati e garage. A Solofra è stato insediato il Centro operativo comunale interforze per coordinare gli interventi. In Alta Irpinia i vigili del Fuoco sono intervenuti a Lioni, Montella e Volturara. A Cassano Irpino sulla strada provinciale 238 un automobilista, rimasto bloccato dall'acqua, è stato tratto in salvo dai Caschi Rossi. Sono stati più di trenta gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle zone colpite dalla perturbazione.