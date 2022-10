Omicidio Chivasso, donna uccisa il giorno del suo compleanno

I vicini di casa l'avrebbero vista l'ultima volta alle 16 di ieri: "Non era capace di fare male a una mosca - dicono dalla palazzina di via Togliatti - impossibile avesse nemici"

La chiamavano "Giusi la cantante" la 52enne Giuseppina Arena, trovata morta ieri sera in frazione Pratoregio, uccisa con tre colpi di pistola il giorno del suo compleanno. Abitava dal 2003 al piano terra di una palazzina popolare di via Togliatti a Chivasso, nel Torinese, con due cani e una quindicina di gatti. L'alloggio è stato sequestrato dai carabinieri e gli animali affidati a delle strutture della zona.

Le testimonianze

I vicini di casa l'avrebbero vista l'ultima volta alle 16 di ieri: "Non era capace di fare male a una mosca - dicono dalla palazzina di via Togliatti - impossibile avesse nemici". Alle 18 di ieri, un passante ha notato il cadavere della donna vicino al ponte dell'alta velocità e ha chiamato il 112. Giuseppina Arena aveva raggiunto Pratoregio in bici, che usava per spostarsi a Chivasso e dintorni. Aveva un fratello, Angelo, residente a Montanaro, che è stato già ascoltato dai carabinieri.