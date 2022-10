Incidenti stradali: frontale nel Cremonese, morto 25enne

Presso la strada provincia che collega Spino d'Adda a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, questa mattina intorno alle 7.30 un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale.

Il sinistro

Per cause ancora da accertare, si sono scontrate una Daewoo Matiz e una Renault con il frontale è costato la vita a F.C., 25enne originario di Reggio Calabria e residente nel milanese che da un mese lavorava come bidello alla scuola media di Spino. Ferita, ma non in modo grave, la 51enne coinvolta nello schianto.