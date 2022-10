Treni, guasto linea elettrica AV Roma-Napoli: ritardi e disagi

I problemi sulla linea superveloce sono cominciati alle 7 del mattino e alcuni convogli in direzione della Capitale non sono stati fatti partire per ora

Un guasto alla linea elettrica di alimentazione dell'alta velocità sta provocando disagi e stop per chi viaggia in treno da Sud a Nord, e rallentamenti fino a 60 minuti per chi invece percorre l'Italia in direzione opposta.

La ricostruzione dei fatti

Il guasto, tra l'altro, ha provocato anche la rottura del pantografo di un Frecciarossa nel sud del Lazio, e un secondo è anche rimasto fermo, cosicché quello partito alle 9.45 da Napoli verso Milano è stato costretto a fermarsi due volte ad Anagni e Labico per effettuare due trasbordi di passeggeri dai convogli bloccati in linea. I problemi sulla linea superveloce Roma-Napoli sono cominciati alle 7 del mattino. A terminare la sua corsa ad Anagni il Frecciarossa 9304 partito da Napoli Centrale alle 5.24 verso Torino Porta Nuova dove sarebbe dovuto arrivare alle 12.20; i passeggeri proseguono con il treno 9520 fino a Roma Termini dove poi saranno aiutati dal personale di Assistenza clienti di Trenitalia a raggiungere la loro metà. A Labico poi i passeggeri del treno 9406 partito da Napoli Centrale alle 6.09 verso Venezia Santa Lucia (11.34 orario di arrivo) sono pure stati trasbordati sul 9520 fino a Roma Termini dove troveranno l'Assistenza clienti di Trenitalia. La situazione, secondo quanto apprende l'Agi, si normalizzera' in tarda mattinata. Nella stazione di Napoli, però, alcuni convogli in direzione Roma non sono stati fatti partire per ora.